Stiri pe aceeasi tema

- Supranumita ”regina muzicii populare” Irina Loghin va canta aer liber, spațiul dedicat spectacolului artistei fiind unul generos, așa cum acesta și-a dorit. O imensa terasa a Domeniului Girbea, situat in localitatea montana Barsca Chiojdului, langa populara cascada Șipot. In seara dedicata respectabilei…

- Jurnalistul Marius Tuca a fost joi depistat pozitiv cu coronavirus și a fost internat pentru 24 de ore la o unitate medicala din București."In cursul acestei dupa-amiezi, Marius Tuca a fost confirmat pozitiv cu COVID-19.El se afla internat pentru 24 de ore”, a notat Mediafax.”Starea lui de sanatate…

- Deputatul UDMR de Maramureș Apjok Norbert anunța, intr-o postare pe Facebook, ca a fost internat in spital, fiind testat pozitiv cu noul coronavirus. El precizeaza ca „este bine” și ca a anunțat toate persoanele cu care a fost in contact in ultimele 10 zile. „Astazi am efectuat testul coronavirus și…

- Tenismanul francez Benoit Paire, exclus de la turneul US Open din cauza unui test pozitiv la Covid-19 la finalul saptamanii trecute, chiar inaintea competitiei, a anuntat, miercuri, ca a efectuat un nou test, care s-a dovedit a fi negativ, transmite AFP. ''Pentru a va spune adevarul,…

- Irina Loghin le-a transmis fanilor primul mesaj dupa ce a fost diagnosticata cu COVID-19. Cantareața de muzica populara se afla deja internata la spitalul „Matei Balș”, alaturi de soțul și fiul ei. Indragita cantareața de muzica populara Irina Loghin, in varsta de 81 de ani, era deja internata in spital…

- Coronavirusul ataca și muzica populara. Irina Loghin, internata cu COVID-19 Irina Loghin și-a facut de mai multe ori testul pentru COVID-19 in ultima vreme, din proprie inițiativa. Asta fara sa aiba vreun simptom. Din pacate insa, ultimul a ieșit pozitiv. A hotarat sa il repete, dar rezultatul a fost…

- Barbatul a povestit la Romania TV faptul ca tatal sau a ajuns la UPU Slobozia, unde a facut un test pentru coronavirus si a plecat acasa. Ulterior, peste doua zile, a fost contactat de DSU si anuntat ca testul este pozitiv. "Pe 11 august, la 12:30, tatal meu a fost luat si dus la UPU Slobozia.…

- Credea ca va ajunge inca un nume in lista lunga a celor care au murit infectați cu noul coronavirus. Ultima speranța a medicilor, un medicament ieftin, ce se gasește in aproape toate țarile din lume, a readus-o la viața, dupa o lupta de aproape trei luni cu efectele COVID-19.