- Aproximativ o jumatate de milion de persoane au intrat deja in posesia pastilelor cu iod, a anunțat ministrul Sanatații. Medicamentele nu trebuie utilizate decat in cazul in care autoritațile anunța un pericol nuclear, a subliniat Alexandru Rafila.

- Profesoara Rodica Oleniuc, de la Școala Gimnaziala Balaceana, solista de muzica populara, a plecat la Ceruri mult prea devreme, lasand in urma lacrimi și regrete. De la aflarea veștii, pe pagina de socializare a artistei au curs zeci de mesaje de condoleanțe. O boala necruțatoare a rapus-o pe ...

- Maria Dragomiroriu, una dintre cele mai iubite și celebre interprete de muzica populara din Romania, a devenit recent virala pe rețelele de socializare datorita unui clip postat pe TikTok. Ce a facut vedeta? Maria Dragomiroiu, virala pe TikTok La 67 de ani, cantareața de muzica populara a realizat recent…

- In urma cu un an, artista de muzica populara, Cornelia Rednic, dezvaluia ca a slabit 33 de kilograme, cu un stil de viața sanatos. Chiar daca și-a schimbat total alimentația, vedeta nu a putut renunța la ciocolata, insa a gasit o metoda care o ajuta sa nu se ingrașe din nou. „Iubesc ciocolata, imi place…

- Doua studii recente susțin ca misterioasa hepatita detectata in 35 de țari la copii nu are legatura cu coronavirusul, dar ar fi provocata de un virus comun numit AAV2, transmit AFP și Le Point. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), cu puțin peste 1.000 de cazuri de hepatita de cauza necunoscuta…

- Numarul australienilor spitalizați din cauza Covid-19 s-a apropiat miercuri de un nivel record, in timp ce autoritațile au indemnat companiile sa permita angajaților sa lucreze de acasa. De asemenea, autoritațile au recomandat oamenilor sa poarte maști in interior și sa faca vaccinul rapel de urgența…