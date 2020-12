Irina Loghin a dezvăluit rețetă băuturii elixir pe care o prepară an de an Toata lumea știe ca faimoasa cantareața de muzica populara Irina Loghin are un stil de viața sanatos care o ajuta sa se mențina in cea mai buna forma chiar și la varsta venerabila pe care o are acum, de 81 de ani. Dar indragita artista mai are un secret pe care doar apropiații ei il știu. Este vorba despre o rețeta inedita de must cu hrean, pe care o prepara an de an. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești AICI Bautura este un adevarat elixir datorita proprietaților nutriționale pe care le are. Mustul este bogat in resveratrol (unul dintre cei mai puternici antioxidanți… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Irina Loghin are o reteta proprie de must, care face senzatie in randul fanilor ei si al cunoscutilor. In fiecare toamna, acestia ii cer reteta de must cu hrean, un adevarat elixir. „Mustul cu hrean, reteta pe care o prepar eu, are un gust extraordinar si se face asa: peste mustul obtinut din struguri,…

- Daca nu gasești un medicament, farmacistul este vinovat, pentru ca n-a facut aprovizionarea, din cauza lui nu poți sa-ți urmezi tratamentul, ești condamnat la moarte!Daca medicamentul s-a scumpit, farmacistul este vinovat, pentru ca vrea sa te jecmaneasca, sa faca profit pe banii tai. Daca refuza sa-ți…

- Shavkat Nodirov are 23 de ani și a venit in Romania in calitate de student. Acesta a dezvaluit ca nu le-a spus parinților sai ca participa la emisiunea „Chefi la cuțite”, de teama ca ar putea sa fie aspru mustrat, in cazul in care face vreo greșeala in bucatarie! „Chiar daca nu sunt profesionist,…

- "N-am avut curajul sa vin singur și in general prietenii ma susțin cand fac prostii", a dezvaluit tanarul, venit la "Chefi la cuțite". "Am fost la un casting, am ajuns sa joc in filme și seriale. Am cochetat cu muzica. Am avut probleme cu drogurile, toți banii pe care i-am produs timp de…

- Shannen Doherty, actrița care și-a facut un renume la nivel mondial cu ajutorul serialului “Berverly Hills, 90210”, a șocat intreaga lume cand a dezvaluit ca sufera de cancer in stadiul 4. Deși nu au mai aparut informații despre starea ei de sanatate in ultimele luni, fostul sau coleg de platou, Jason…

- MESAJ… Pandemia cu virusul SARS-CoV-2 a dezvaluit provocarile uriase si riscurile pentru lucratorii in Sanatate, a declarat joi ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, cu prilejul Zilei Mondiale a Sigurantei Pacientului.Cu aceasta ocazie, el a urat sanatate celor 2.900 de cadre medicale care au nevoie de…

- Este sezonul viilor, astfel ca mustul este la mare cautare acum. El este un adevarat deliciu care se obține din strugurii atent culeși. Insa mustul mai poate fi servit și intr-o alta forma, fiind folosit la prepararea cașului din must – o rețeta inedita, tradiționala din Teleorman. Cum se face cel mai…