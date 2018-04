Irina Flow debutează cu piesa ”Tonight” Irina Flow, descrisa in 2011, in cadrul unui cunoscut show de talente, ca fiind o “adolescenta incredibila”, a devenit astazi o artista in toata regula și lanseaza primul single din cariera – “Tonight. “Sunt extrem de bucuroasa și mandra ca am lansat primul meu single. Am mare incredere in piesa, in echipa DeMoga Music și in toți oamenii implicați in proiectul meu și țin sa le mulțumesc pe aceasta cale. “Tonight” este rezultatul multor ani de munca, in care mi-am descoperit și dezvoltat identitatea și este primul pas catre indeplinirea visurilor mele. Cel mai mult imi doresc ca și publicul sa… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

