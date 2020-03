Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea Irina Begu, locul 104 WTA, s-a calificat, sâmbata, în finala turneului de categorie 125K de la Indian Wells.Begu a învins-o în semifinale pe sportiva Lesia Tsurenko, din Ucraina, locul 152 WTA, scor 6-4, 6-4, dupa o ora si 30 de minute de joc.Pentru titlu,…

- Jucatoarea Irina Begu, locul 104 WTA, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului de de la Indian Wells, dotat cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari. Irina a invins-o in turul trei pe sportiva americana Kristie Ahn (98 WTA), scor 6-3, 6-3, intr-o ora si 40 de minute. Adversara…

- Perechea Andreea Mitu/Raluca Olaru, cap de serie numarul 4, a invins, marti, cu scorul de 2-6, 6-4, 10-4, cuplul francez Estelle Cascino/Elsa Jacquemot, calificandu-se in sferturile de finala ale probei dublu din cadrul turneului de categorie WTA International de la Lyon, potrivit news.ro.In…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara, locul 168 WTA, venita din calificari, a invins-o luni, in trei seturi, scor de 6-3, 7-6 (2), 6-4, pe jucatoarea maghiara Timea Babos, locul 99 WTA, in primul tur al turneului de categorie WTA International de la Lyon.

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat in a 37-a finala a carierei, dupa ce a invins-o in semifinalele turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, pe americanca Jennifer Brady, cu un categoric 6-2, 6-0.

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a eliminat-o, in trei seturi, Arina Sabalenka, locul 13 WTA si cap de serie numarul 7, in sferturile de finala ale turneului de la Dubai. A fost 3-6, 6-2, 6-2 pentru fostul lider mondial.In semifinale, Halep o va intalni, vineri, pe Jennifer…

- Simona Halep (28 de ani), locul 3 WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian Open! In „optimi”, campioana noastra a trecut de Elise Mertens (24 de ani), a 17-a jucatoare de tenis a lumii, din Belgia, scor 6-4, 6-4. La finalul partidei.

- Jucatoarea Patricia Tig, locul 113 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat in finala turneului ITF cu premii totale de 25.000 de dolari de la Bendigo, scrie news.ro.Ea a invins-o, sambata, in semifinale, pe indiana Ankita Raina, locul 169 WTA, scor 6-3, 6-4. Tig s-a impus dupa…