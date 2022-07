Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Irina-Camelia Begu, locul 45 WTA si cap de serie 6, s-a calificat in finala turneului de la Palermo, dupa ce a trecut, sambata noapte, in trei ore si 12 minute, scor 3-6, 6-3, 6-4, de spaniola Sara Sorribes Tormo, locul 41 mondial. Irina Begu, in varsta de 31 de ani, va evolua in…

- Irina Begu (locul 45 WTA) s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de categorie WTA 250 Palermo Ladies Open. Begu a invins-o in sferturile de finala pe franțuzoaica Diane Parry (locul 86 WTA), scor 6-1, 6-3. In urmatoarea faza a competiției, Begu o va intalni pe Sara Sorribes Tormo (locul 41…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu s-a calificat cu emotii in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Palermo, dotat cu premii totale de 203.024 euro, dupa ce a dispus de frantuzoaica Oceane Dodin cu 1-6, 6-2, 6-4.

- CS Universitatea Craiova a anuntat plecarea portarului Mirko Pigliacelli. Ultimul meci jucat de italian la gruparea olteana va fi cel cu Sepsi Sf. Gheorghe, programat vineri de la 21:30, in prima etapa a Superligii. ”Pentru acesti patru ani minunati, iti multumim, Mirko Pigliacelli”, se arata pe pagina…

- Simona Halep (locul 18 WTA, 30 de ani) a ratat calificarea in finala turneului de la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de Elena Rybakina (locul 23 WTA, 23 de ani), joi, in semifinale, cu 3-6, 3-6. Cealalta finalista a turneului este Ons Jabeur . Tunisianca s-a calificat in finala…

- Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Wimbledon 2022 dupa ce a invins-o pe Amanda Anisimova (20 de ani, 25 WTA). Jucatoarea romana de tenis a invins-o pe americanca, miercuri, in sferturile de finala ale turneului, scor 6-2, 6-4. Meciul a durat o ora si trei…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (locul 127 mondial) s-a calificat, marti, in turul doi la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Buzarnescu a invins-o, in runda inaugurala, pe nemțoaica Nastasja Schunk (locul 154 mondial), scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 16 minute. In turul…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a invins-o pe Ekaterine Gorgodze (Georgia), cu 6-2, 6-4, marti, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…