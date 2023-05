Stiri pe aceeasi tema

- Formula 1 va dona 1 milion de euro pentru ajutorarea victimelor inundațiilor din Italia. Formula 1 va dona 1 milion de euro pentru a sprijini comunitațile afectate de inundațiile din regiunea Emilia Romagna din Italia, a anunțat vineri conducerea F1. CITESTE SI Cristina Dinu in semifinale la…

- CITESTE SI Turul Italiei: Etapa a 13-a, scurtata din cauza intemperiilor 12:57 20 Sorin Costreie arbitreaza partida Sepsi – CFR Cluj, din play-off-ul Superligii- Brigada feminina la meciul de sambata din play-out 12:06 42 Lucas Moura va parasi Tottenham la finalul sezonului 11:02 12 Elvetia continua…

- Irina Bara si Andreea Prisacariu s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Bodrum (Turcia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari. Bara (28 ani, 233 WTA) a dispus in optimi de spaniola Rosa Vicens Mas (22 ani, 185 WTA), a cincea favorita, cu 6-2, 6-0, dupa o ora si 16…

- Irina Bara, Andreea Prisacariu qualify for Bodrum ITF tournament quarterfinals. Romanian tennis players Irina Bara and Andreea Prisacariu qualified Thursday for the quarterfinals of the ITF tournament in Bodrum (Turkey), with total prizes of USD 60,000, told Agerpres. CITESTE SI Health Min Rafila…

- Irina Bara s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bodrum (Turcia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a dispus de rusoaica Anastasia Kovaleva cu 6-4, 6-0. Bara (28 ani, 233 WTA) a obtinut o victorie clara, dupa o ora si 22 de minute. Irina Bara va juca in…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (28 ani, 235 WTA) s-a calificat, vineri, 28 aprilie, in semifinalele turneului ITF de la Istanbul (Turcia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 60.000 de dolari, dupa ce a obtinut doua victorii clare in aceeasi zi. Dimineata, romanca…

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian si Andreea Prisacariu se vor infrunta in semifinalele turneului ITF de la Palmanova (Spania), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa victoriile obtinute vineri, in sferturile de finala.Jaqueline Cristian (24 ani, 204 WTA), a cincea favorita,…

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian, Alexandra Cadantu-Ignatik si Miriam Bulgaru au debutat cu victorii la turneul ITF de la Palmanova (Spania), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Jaqueline Cristian (24 ani, 204 WTA) a invins-o pe jucatoarea boliviana Noelia Zeballos Melgar (28 ani,…