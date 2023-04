Irina Bara, calificare în sferturile de finală ale probei de dublu la Bogota Perechea Irina Bara/Sara Errani (Romania/Italia) s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Bogota. Romanca si colega sa au trecut in primul tur de echipa Emiliana Arango/Maria Herazo Gonzalez (Columbia), scor 6-3, 4-6, 10-8, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

