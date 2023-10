Irina Bara a castigat turneul ITF de la Heraklion (Creta), competiție dotata cu premii totale in valoare de 25.000 de dolari. A fost o finala romaneasca, Bara trecand de Andreea Mitu. Irina a invins-o pe Andreea destul de clar, in doua seturi, scor 6-2, 6-1. In varsta de 28 de ani, Bara (locul 190 mondial) s-a impus dupa un meci care a durat o ora și 24 de minute. In urma acestui succes, Bara conduce cu 2-1 in meciurile cu Mitu (32 de ani, locul 280 mondial). Este al 11-lea titlu de categorie ITF caștigat in cariera de Irina Bara. La dublu, competiția a fost adjudecata de perechea Dalina Amariei…