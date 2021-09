Irimia. Florin Irimia „Cazul" prezentei prozatorului Florin Irimia pe lista de „activitate stiintifica zero" a Universitatii din Iasi imi demonstreaza clar nebunia in care s-a ajuns cu „scientometria". Acest monstru e pe cale sa anuleze diversitatea si bogatia experientei intelectuale, care ar trebui sa stea la temelia vietii universitare. Este noul „nazism" academic si nu gresesc deloc emitand o asemenea comparatie. Tocmai ma pregateam sa scriu ceva despre ultimul volum de proza al scriitorului iesean Florin Irimia (i.e. Barbatul din spatele cetii, Polirom 2021), cand, prin batrana noastra Universitate, a inceput… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

