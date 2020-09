Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul iranian analizeaza ideea de a o asasina pe ambasadoarea Statelor Unite in Africa de Sud, Lana Marks, arata rapoarte ale serviciilor de informatii americane, potrivit unui oficial guvernamental de la Washington citat duminica de publicatia Politico, noteaza Agerpres. Informatiile despre tentativa…

- Donald Trump a anuntat miercuri ca Statele Unite vor activa o procedura controversata la Natiunile Unite pentru a restabili toate sanctiunile internationale impotriva Iranului, relateaza AFP. ''Astazi i-am cerut secretarului de stat Mike Pompeo sa anunte Consiliul de Securitate…

- Statele Unite vor prezenta saptamana viitoare o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU pentru prelungirea embargoului privind vanzarile de arme catre Iran, in pofida opozitiei Moscovei si a Beijingului, a anuntat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, relateaza AFP. "Saptamana…

- Aplicatia TikTok, specializata in formatul video scurt, este anchetata oficial de Comisia pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS), a anuntat, miercuri, secretarul trezoreriei americane, Steve Mnuchin, informeaza Agerpres.Secretarul de stat Mike Pompeo vehiculase deja ideea interzicerii TikTok in Statele…

- Agentia Centrala pentru Informatii (CIA) a efectuat o serie de operatiuni cibernetice ofensive impotriva Iranului si a altor tinte in virtutea unei ordonante secrete emise in 2018 de presedintele Donald Trump, afirma fosti oficiali SUA citati de Yahoo News.Autorizatia prezidentiala pentru…

- Iranul a emis un mandat de arestare pe numele presedintelui american Donald Trump si a cerut ajutorul Interpol pentru a-l localiza și retine. Alaturi de liderul de la Casa Alba, Iranul a emis mandate și pentru alte cateva zeci de persoane pe care le considera vinovate de atacul cu drona care l-a ucis…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, care afiseaza o loialitate mai presus de orice indoiala fata de presedintele Donald Trump, s-a exprimat nu doar o data critic pe la spate, mergand pana acolo incat l-a acuzat pe acesta ca nu spune "decat tampenii", scrie fostul consilier prezidential John Bolton…