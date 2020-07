Iranul va ajuta Siria să-şi consolideze apărarea antiaeriană Iranul isi va consolida relatiile militare cu Siria, in special in ceea ce priveste intarirea si dezvoltarea apararii antiaeriene siriene in fata loviturilor aeriene ale Israelului, in baza unui nou acord militar "global" semnat miercuri intre cele doua tari la Damasc, relateaza Xinhua si AFP. Un "acord global de cooperare militara, de aparare si de securitate" a fost semnat la Damasc intre seful statului major iranian, generalul de devizie Mohammad Bagheri, si ministrul apararii sirian Ali Abdullah Ayyoub, potrivit televiziunii de stat iraniene. "Vom intari sistemele de aparare ale Siriei cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

