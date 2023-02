Stiri pe aceeasi tema

Iranul și gigantul energetic rus Gazprom continua consultarile pentru a ajunge la un acord cu privire la dezvoltarea campurilor in Iran, a declarat ambasadorul Rusiei la Teheran Alexey Dedov, scrie en.mehrnews.com.

Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA) cheama Iranul la ordine dupa ce a constatat o schimbare a modului de operare in imbogatirea uraniului la un nivel de 60% in uzina subterana Fordo, care nu a fost semnalata in avans, relateaza AFP, informeaza News.ro.

Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), prezenta deja la centrala nucleara Zaporojie ocupata de armata rusa, va trimite in zilele urmatoare experti si la alte site-uri ucrainene si va tripla numarul acestora in urmatoarea perioada, transmite AFP, citat de Agerpres.

Consumul mondial de carbune ar urma sa atinga cel mai ridicat nivel din istorie in 2022 si va ramane la un nivel similar in urmatorii ani, in pofida eforturilor globale destinate reducerii dependentei de cel mai poluant combustibil fosil, arata un raport publicat vineri de Agentia Internationala

Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) va monitoriza securitatea energetica a Ucrainei prin creșterea prezenței sale la centralele nucleare - a declarat Rafael Grossi, directorul general al agenției. Pe 29 noiembrie, Grossi s-a intalnit cu ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba,

Compania rusa de stat pentru energie atomica, Rosatom, sprijina ideea instituirii unei zone de protectie in jurul centralei nucleare din Zaporojie (sudul Ucrainei), asa cum a propus Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), dar numai in conditiile stabilite de Rusia, relateaza dpa, potrivit

Centrala nucleara ucraineana Zaporojie a pierdut din nou miercuri accesul la electricitate externa și se bazeaza pe generatoare diesel de urgența, a declarat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica, avertizand asupra "situației din ce in ce mai precara și provocatoare in privința siguranței",

Iranul a inceput pentru prima oara sa produca uraniu imbogatit la nivelul de 60%, un nivel care il aduce mai aproape de o potentiala utilizare militara la situl sau nuclear subteran din Fordow, a declarat marti Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), confirmand astfel informatiile aparute