Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a declarat luni ca Teheranul este pregatit pentru un 'schimb total de prizonieri' cu Statele Unite, afirmand ca 'mingea este acum in terenul SUA', transmite Reuters.



'Dupa ce ne-am luat inapoi ostaticul in aceasta saptamana, suntem deplin pregatiti pentru un schimb total de prizonieri', a transmis Zarif de la Istanbul intr-un mesaj pe Twitter.



'Acum mingea este in terenul SUA', a adaugat el.



SUA si Iran au procedat sambata la un schimb de detinuti, intre iranianul Massoud Soleimani…