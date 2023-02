Stiri pe aceeasi tema

- Un mare juriu din Statele Unite anchetand asupra ingerintelor taberei lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2020 in statul Georgia a recomandat inculparea mai multor persoane, a dezvaluit marti presei americane juratul principal, fara a preciza daca fostul presedinte este implicat, noteaza…

- Fostul sef al diplomatiei americane sub Donald Trump, Mike Pompeo, afirma intr-o carte publicata marti ca India si Pakistanul au fost in pragul unei confruntari nucleare in 2019 si ca Statele Unite au evitat atunci escaladarea, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Fostul secretar de stat Mike Pompeo sustine in memoriile sale ca fostul ambasador la ONU Nikki Haley a complotat cu fiica fostului presedinte Donald Trump, Ivanka, si cu ginerele acestuia, Jared Kushner, pentru a incerca sa devina vicepresedintele lui Trump, potrivit unui fragment din carte obtinut,…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi da asigurari ca sangele lui Qassem Soleimani, un comandat din cadrul Gardienilor Revolutiei, va fi ”razbunat”, in fata unei multimi care comemora trei ani de asasinarea acestui general iranian de catre Statele Unite, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la…

- Iranul a afirmat la sfarsitul saptamanii trecute ca nu are nevoie de "permisiunea" nimanui pentru a dezvolta relatii cu Rusia, dupa ce Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea cu privire la "parteneriatul militar la scara larga" dintre Teheran si Moscova, noteaza AFP, conform AGERPRES. Fii la…

- Afirmația vine dupa ce Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea cu privire la "parteneriatul militar la scara larga" dintre Teheran si Moscova, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O curte de apel din Statele Unite i-a adus o noua infrangere lui Donald Trump joi, anuland o hotarare anterioara a unei instantei care numise un expert independent pentru a examina documentele confiscate din resedinta acestuia din Florida de catre politia federala (FBI), informeaza AFP. Fii la…

- Administrația Statelor Unite a aprobat o potențiala vanzare de armament, in valoare de 323 de milioane de dolari, catre Finlanda, care are o granița comuna cu Rusia, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…