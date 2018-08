Iranul nu poate fi împiedicat să exporte petrol Oficialitati americane au afirmat in ultimele saptamani ca intentioneaza sa reduca exporturile de petrol ale Iranului la zero ca mijloc de a presa Teheranul sa puna capat programelor sale nuclear si de rachete precum si implicarii in conflictele regionale din Siria si Irak.



"Daca americanii vor sa ramana cu aceasta idee simplista si imposibila, ar trebui sa stie si consecintele acesteia", a spus Zarif. "Nu pot crede ca Iranul nu va exporta petrol si altii vor exporta'', a spus ministrul iranian, care nu a specificat ce consecinte ar putea suporta SUA. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

