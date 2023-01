Stiri pe aceeasi tema

- Mulțimile din capitala iraniana Teheran au scandat și „Voi ucide pe oricine mi-a ucis fratele”, a aratat videoclipul difuzat joi (8 decembrie). Iranul a spanzurat joi un barbat condamnat pentru ca a ranit un agent de securitate cu un cuțit și ca a blocat o strada din Teheran, a declarat agenția de știri…

- La peste doua luni de cand o tanara a murit in custodia poliției moravurilor pentru ca nu purta corespunzator valul islamic care trebuie sa-i acopere capul, Iranul a decis desființarea acestei instituții, anunța AFP . „Poliția moravurilor nu are nimic de-a face cu sistemul judiciar”, a declarat procurorul…

- Un general al Garzilor Revolutionare din Iran a anuntat pentru prima data public numarul victimelor ucise in timpul protestelor antiguvernamentale, generat de moartea tinerei Mahsa Amini in custodia politiei, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un tribunal din Teheran a condamnat la moarte – pentru prima oara – o persoana acuzata de participare la ”revoltele” care zguduie Iranul, in semn de protest fata de moartea lui Mahsa Amini, potrivit agentiei de presa a Autoritatii Judiciare iraniene. Nu a fost facuta publica identitatea si varsta persoanei…

- Un tribunal din Teheran a anuntat prima condamnare la moarte in cazul unui participant la revoltele care au cuprins Iranul din luna septembrie, dupa decesul unei tinere in arestul politiei morale.

- Un tribunal din Teheran a anuntat duminica prima condamnare la moarte intr-un caz legat de participarea la revoltele ce nu contenesc in Iran din luna septembrie dupa decesul unei tinere in arestul politiei morale.

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi l-a acuzat duminica omologul sau american de „incitare la haos”, dupa sprijinul adus de Joe Biden protestelor declansate in Iran fata de moartea lui Mahsa Amini in urma cu o luna, scrie AFP, citata de Agerpres. Manifestatiile continua in Iran de la moartea pe 16 septembrie…

- Iranul a declarat ca patru prizonieri au fost ucisi si 61 au fost raniti in incendiul produs cu o zi mai devreme la inchisoarea Evin din Teheran, televiziunea de stat difuzand duminica un videoclip potrivit caruia in unitate a revenit calmul, transmite Reuters. Incendiul de la renumita inchisoare Evin…