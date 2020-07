Iranul este satisfăcut de sprijinul diplomatic al Rusiei CHIȘINAU, 22 iul – Sputnik. Iranul este satisfacut de modul in care Rusia ajuta țara sa faca fața acțiunilor neconstructive intreprinse in raport cu Teheranul, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, in ajunul discuțiilor cu șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov. Potrivit lui Zarif, americanii promoveaza o politica periculoasa in raport cu Planul Comun si Cuprinzator de Actiune (acordul nuclear cu Iranul). “Suntem foarte satisfacuți de faptul ca Federația Rusa in Agenția Internaționala pentru Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

