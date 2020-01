Stiri pe aceeasi tema

- "Anchetatorii (...) au obtinut acces la informatii (ale Statului Major iranian) si au descoperit ca doua rachete (...) M1-TOR au fost trase in directia avionului dinspre nord", se spune in raportul publicat in noaptea de luni spre marti. "Efectul acestor (tiruri de) rachete asupra accidentului si analiza…

- Doua rachete au fost trase in directia avionului Boeing 737 al Ukraine International Airlines, doborat la 8 ianuarie de fortele armate iraniene, potrivit unui raport de ancheta preliminar al Organizatiei Aviatiei Civile Iraniene (CAO), informeaza AFP potrivit Agerpres. "Anchetatorii (...) au obtinut…

- Avionul de tip Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, doborat in Iran pe 8 ianuarie, a fost lovit de doua rachete lansate de la o baza militara din apropiere de Teheran, potrivit unor noi imagini video publicate marti de cotidianul New York Times, relateaza AFP. Aceste imagini , inregistrate…

- Iranul ii va pedepsi toti cei responsabili de catastrofa aeriana in care a fost implicat aparatul de tip Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, doborat dintr-o „eroare de neiertat” de o racheta iraniana la 8 ianuarie in apropiere de Teheran, a declarat marti presedintele iranian Hassan…

- Iranul ar fi doborat din greșeala avionul Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines (UIA), care s-a prabușit miercuri, la scurt timp dupa decolarea de la Teheran, susține presa americana, care citeaza o serie de surse anonime din cadrul pentagonului și serviciilor secrete americane. Aceasta…

- Agentia americana responsabila de securitatea transporturilor, NTSB, a anuntat joi ca a primit o notificare din partea autoritatilor aeriene civile iraniene pentru a ancheta cauzele prabusirii Boeing-ului ucrainean, miercuri, la putin timp dupa decolarea din Teheran, potrivit Agerpres.Urmand regulile…

- Iranul a doborat din greseala avionul Boeing 737 al Ukraine International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran, o drama soldata cu 176 de morti, relateaza joi mai multe media americane care citeaza surse din cadrul serviciilor americane de informatii, relateaza AFP si Reuters.