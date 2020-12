Iranul condamnă "puternic" sancțiunile impuse de SUA împotriva Turciei Ministrul iranian de externe a condamnat marți sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva Turciei impuse din cauza achiziționarii de catre Ankara a sistemului de aparare aerian rusesc S-400, invocând un &"dispreț fața de dreptul internațional&", relateaza AFP și Daily Sabah.



Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat luni impunerea de sancțiuni împotriva agenției guvernamentale turcești responsabile de achizițiile de arme (SBB), interzicerea tuturor licențelor de export de arme catre Turcia și sancționarea financiara a președintelui agenției, Ismail Demir, precum… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, președintele ales al Statelor Unite și Kamala Harris, cea care va ocupa funcția de vicepreședinte odata cu preluarea mandatului, au fost desemnați de revista Time „personalitatea anului” in 2020. „Biden-Harris reprezinta ceva istoric”, a postat Time pe Twitter. Joe Biden and Kamala Harris…

- CHIȘINAU, 10 dec - Sputnik. Rusia a fost acuzata recent de implicare in afacerile interne ale Belarusului, dar și in Nagorno-Karabah. Ministrul rus de Exterrne, Serghei Lavrov a venit cu o reacție la aceste acuzații. ”Recent, am fost acuzați ca noi ne amestecam in Belarus, ca am intervenit in…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a scris pe Twitter, dupa incidentul in care a fost implicat arbitrul Sebastian Coltescu, ca rasismul este o crima impotriva umanitatii. "Sustinem pozitia clubului de fotbal Basaksehir impotriva rasismului, care este o crima impotriva umanitatii",…

- Ministrul suedez de externe Ann Linde a anuntat marti ca a solicitat, in timpul discutiilor cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, ca executia medicului iranian-suedez Ahmadreza Djalali, condamnat la moarte pentru spionaj, sa fie anulata, transmite AFP, relateaza agerpres. Ann Linde a scris…

- Noul ministru turc al Finantelor, Lutfi Elvan, s-a declarat marti hotarat sa utilizeze toate instrumentele pentru a lupta impotriva inflatiei, o declaratie menita sa linisteasca pietele financiare dupa demisia neasteptata a ginerelui presedintelui Recep Tayyip Erdogan din pozitia de top din cabinet,…

- Inalti oficiali turci au condamnat publicarea miercuri in saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo a unei caricaturi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, denuntand un "efort dezgustator" de a "raspandi rasismul cultural si ura", relateaza Reuters potrivit Agerpres. "Condamna ferm cele publicate…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a depus o plangere penala impotriva liderului extremei drepte din Olanda, Geert Wilders, sustinand ca acesta l-a insultat pe social media, a anuntat marti agentia de presa Anadolu, potrivit Agerpres.

- Ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite (EAU), Abdullah bin Zayed, a fost vaccinat impotriva coronavirusului, la o luna dupa ce statul din Golf a aprobat utilizarea de urgenta a unui vaccin dezvoltat de o companie chineza pentru lucratorii din prima linie, transmite dpa.Abdullah bin…