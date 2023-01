Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Statele Unite au intrerupt discutiile cu Rusia privind dialogul strategic si ca relatiile dintre Washington si Moscova nu vor mai fi la fel ca inainte, transmite Reuters. Reprezentanti ai celor doua tari urmau sa se intalneasca la Cairo…

- Președintele Ilham Aliyev a semnat un decret prezidențial prin care il numește pe Mukhtar Mammadov, un oficial veteran care a ocupat posturi in ministerele de externe și educație, ca prim trimis de la Baku in Israel, dupa 30 de ani de relații bilaterale, scrie Reuters . Israelul are o ambasada la Baku…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni impotriva Belarusului in contextul mentinerii presiunii asupra Rusiei pentru a pune capat razboiului contra Ucrainei si extinderii masurilor impotriva tarilor care sprijina Moscova. Anunțul a fost facut marti, 10 ianuarie, presedinta Comisiei Europene, Ursula…

- Guvernul ungar a calificat marti drept "ipocrite" declaratiile facute in urma cu o zi de seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit caruia Uniunea Europeana nu a crezut niciodata ca sanctiunile in sine ar putea pune capat razboiului in Ucraina.

- 29 de persoane și trei organizații au fost adaugate pe lista de sancțiuni a UE impotriva Iranului pentru reprimarea violenta a protestelor. La randul ei, Marea Britanie a impus sancțiuni pe numele a 24 de oficiali, relateaza Reuters . „Suntem alaturi de poporul iranian și susținem dreptul acestuia de…

- Serviciile de informații ucrainene au desfacut in bucați dronele de fabricație iraniana folosite de Rusia, iar unele date arata ca au fost furnizate dupa declanșarea invaziei, nu inainte, cum pretinde vehement Teheranul, scrie The Guardian , care a avut acces exclusiv la aceste date. Undeva, intr-o…

- Ministrul iranian de externe Hossein Amirabdollahian i-a comunicat telefonic omologului sau ucrainean Dmitro Kuleba ca este dispus sa discute despre atacurile ruse cu drone, transmite sambata dpa, citata de Agerpres.

