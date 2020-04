Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a anuntat miercuri 138 de noi decese in ultimele 24 de ore din cauza infectarii cu noul coronavirus, bilantul total al victimelor ajungand la 3.036 in Republica Islamica, a declarat la televiziunea de stat Kianush Jahanpur, purtator de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii, relateaza Reuters,…

- Au fost inregistrate 52 de decese din cauza noului coronavirus in Romania. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, alte doua decese au fost raportate in județele Sibiu și Ialomița. Deces 51: Femeie, 65 de ani, jud. Sibiu. Internata pe data de 27.03.2020 SCJU Sibiu – ATI ; in aceeași zi s-au recoltat…

- Ministerul Sanatatii a mai precizat ca a inregistrat 8.189 de noi cazuri pozitive, totalul fiind de 72.248. Spania este tara care a inregistrat al doilea cel mai mare numar de decese si a patra ca numar de cazuri confirmate.

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași…

- Serviciile de sanatate din Italia au inregistrat 4.207 noi cazuri in ultimele 24 de ore, o cifra care nu a mai fost atinsa pana acum. Regiunea Milano, Lombardia, plateste pretul cel mai mare, pentru ca aici s-au inregistrat doua treimi dintre decese. Cresterea numarului de cazuri vizeaza si alte regiuni,…

- Italia a devenit duminica tara cea mai afectata de epidemia de coronavirus dupa China, potrivit unei noi numaratori efectuate de AFP plecand de la cifre oficiale, anunța AGERPRES.Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii din Iran a anuntat, vineri, 34 de decese si 388 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit Reuters. Rugaciunile de vineri au fost suspendate in majoritatea provinciilor tarii.Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii,…