Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat marți ca era "mai mult decât clar" ca un atac pus la cale de generalul iranian Qassem Soleimani urma sa fie executat în termen de câteva zile, mai degraba decât în câteva saptamâni, relateaza…

- Vicepresedintele SUA Mike Pence va anunta lunea viitoare politica Administratiei Donald Trump fata de Iran, afirma un oficial de la Casa Alba citat de agentia Reuters, noteaza Mediafax.Mike Pence va rosti un discurs la Summitul pentru Securitate Nationala organizat de Fundatia pentru Apararea…

- Statele Unite ale Americii nu vor o escaladare militara a tensiunilor cu Iranul, dar sunt pregatite sa termine un razboi daca acesta ar incepe, a declarat marti ministrul apararii american Mark Esper, citat de Reuters. "Noi nu cautam sa incepem un razboi cu Iranul, dar suntem pregatiti sa incheiem unul.…

- UNESCO reamintește Statelor Unite protecția bunurilor culturale in caz de conflict. Directoarea generala a UNESCO, Audrey Azoulay, a reamintit luni ca Statele Unite au ratificat doua conventii care protejeaza bunurile culturale in caz de conflict, dupa amenintari ale lui Donald Trump ca armata SUA ar…

- Un inalt responsabil iranian a avertizat ca Teheranul va ataca Israelul si va transforma in "praf si pulbere" orasele Tel Aviv si Haifa daca SUA isi vor pune in aplicare cele mai recente amenintari ale presedintelui Donald Trump si va lovi 52 de tinte iraniene, informeaza luni AFP potrivi Agerpres…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3.000 3.500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Ambasadorul Chinei la ONU susține ca anularea unora din sancțiunile internaționale impuse Coreei de Nord ar putea ajuta la depașirea impasului în discuțiile cu SUA privind denuclearizarea și ar atenua preocuparile Phenianului în plan umanitar, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a condamnat miercuri comportamentul Washingtonului in raport cu cetațenii ruși, acuzandu-l de „vanarea” acestora și a lansat un „protest diplomatic”, dupa ce Israelul a extradat un hacker rus americanilor, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.roReacția…