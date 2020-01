Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a admis duminica faptul ca este posibil ca trupele americane stationate in Orientul Mijlociu sa fie tinta unor represalii ale Iranului pentru moartea generalului Qassem Soleimani, el asigurand insa ca SUA vor respecta dreptul international in orice actiune impotriva…

- Tasnim - apropiata ultraconservatorilor si in general bine informata in probleme de Aparare - a precizat ca aparatul a fost doborat cu un sistem de rachete de tip Mersad, in primele ore ale zilei de vineri.Citandu-l pe guvernatorul Khuzestanului Gholamreza Chariati, agentia adauga ca fragmente…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat joi o rezoluție fara caracter obligatoriu cu o majoritate foarte mare, ca în fiecare an din 1991 încoace, cerând Statelor Unite sa ridice embargoul economic și financiar impus Cubei, informeaza AFP.Doar trei țari au votat împotriva rezoluției…

- Statele Unite au afirmat joi ca au identificat "activitați rusești", în special pe rețelele sociale, care urmaresc "exacerbarea diviziunilor" în Chile, țara care se confrunta cu o grava criza politica și sociala, scrie AFP.Președintele american a discutat telefonic…

- Statele Unite si-au consolidat sanctiunile tintite impuse Iranului, vizand sectorul constructiilor, pe care Washingtonul l-a legat de Gardienii Revolutiei, armata ideologica a Republicii islamice, relateaza AFP.

- Statele Unite si sase state din Golful Persic au convenit sa impuna sanctiuni comune impotriva a 25 de companii, banci si persoane care au legatura cu sprijinul acordat de Iran unor retele de militanti, intre care se afla si Hezbollah, a anuntat miercuri Departamentul Trezoreriei, transmite Reuters…

- Turcia va relua operatiunile în nordul Siriei saptamâna viitoare în cazul în care grupurile insurgente kurde nu se retrag din zona frontierei, a avertizat vineri seara presedintele Recep Tayyip Erdogan, în timp ce, conform unei organizatii, armata turca a continuat atacurile…

- Potrivit surselor, care au dorit sa li se pastreze anonimatul, operatiunea a avut loc spre sfarsitul lui septembrie si a vizat capacitatea Teheranului de a raspandi "propaganda", citeaza Agerpres. Unul dintre oficiali a mentionat ca atacul informatic american a afectat echipamente de hardware,…