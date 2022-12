Stiri pe aceeasi tema

- Familiile fotbaliștilor din naționala Iranului care participa la Cupa Mondiala din Qatar au fost amenințate cu inchisoarea și tortura daca jucatorii nu se „comporta bine” inainte meciului de marți cu SUA, a declarat o sursa implicata in securitatea jocurilor, citata de CNN . In urma refuzului jucatorilor…

- In imaginile filmate cu telefonul mobil se vede cum respectivului fan i s-a refuzat vineri (25 noiembrie) intrarea la un meci de la Cupa Mondiala, Iran – Țara Galilor, pentru ca purta un tricou cu un slogan de protest. Fanul, pe nume Kiana, a declarat pentru Reuters ca securitatea a lasat-o ulterior…

- Intr-un gest pe care unii l-ar considera sinucigaș, jucatorii naționalei de fotbal a Iranului au refuzat sa cante imnul țarii inaintea meciului cu Anglia. Mai mult, capitanul echipei, Ehsan Hajsafi, a declarat ca reprezentativa este alaturi de protestatari și ca ii susțin. Intr-un apartent gest de…

- Cei unsprezece jucatori ai nationalei Iranului s-au abtinut sa cante imnul tarii, luni, inainte de primul lor meciul de la Cupa Mondiala din Qatar, disputat impotriva Angliei, aparent intr-un semn de protest si de solidarizare cu revoltele din tara lor.Atitudinea jucatorilor iranieni inaintea meciului…

- Inaintea confruntarii cu Anglia, pierduta cu 2-6, primul meci din grupa B de la Cupa Mondiala din Qatar, la intonarea imnului, fotbaliștii iranieni nu au cantat in niciun moment, iar fanii, prezenți in numar mare in tribune, au huiduit, in semn de protest fața represiunile din țara, a relatat Daily…

- Capitanul echipei naționale de fotbal a Iranului, Ehsan Hajsafi, s-a exprimat public impotriva situației din țara sa, in care protestele care dureaza de peste doua luni sunt reprimate violent, chiar inainte de meciul de deschidere al echipei sale impotriva Angliei la Cupa Mondiala din Qatar, scrie BBC.

- Militantii pentru drepturile omului au facut vineri un apel catre suporterii care vor fi prezenți la Cupa Mondiala din Qatar: sa scandeze numele unei victime a regimului de la Teheran, Mahsa Amini, la meciurile echipei nationale a Iranului, informeaza AFP.