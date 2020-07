Iranul a cedat și anunță că va plăti despăgubiri familiilor victimelor avionului doborât Teheranul a acceptat sa plateasca despagubiri familiilor victimelor straine decedate in urma doborarii unui avion ucrainean de Iran, in luna ianuarie, a anuntat joi ministrul suedez de externe Ann Linde, transmite AFP. Iranul si diferite tari vizate ''au semnat un acord de principiu si nu exista niciun dubiu asupra faptului'' ca Teheranul va plati, chiar daca suma exacta inca face obiectul discutiilor, a declarat sefa diplomatiei suedeze pentru agentia de presa TT. Citește și: EXCLUSIV Mare atenție! Se propaga un imens fake-news: ‘Se schimba varsta de pensionare de la 1 iulie’ … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

