Iran și China au semnat un acord de cooperare strategică pentru 25 de ani Iranul si China au semnat sambata la Teheran un acord de cooperare strategica si comerciala pentru 25 de ani, aflat in discutii de mai multi ani, relateaza AFP. Acest „pact de cooperare strategica de 25 de ani”, ale carui detalii si linii generale urmeaza a fi dezvaluite, a fost semnat de ministrul iranian al Afacerilor Externe, Mohammad Javad Zarif, si de omologul sau chinez, Wang Yi, aflat in vizita la Teheran. Conform agentiei oficiale de presa IRNA, ultimele detalii ale acordului au fost convenite in cursul diminetii, in timpul unei intalniri a lui „Wang cu Ali Larijani, consilier al liderului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

