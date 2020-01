Sapte persoane au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea 4,5 produs miercuri dimineata in regiunea sud-vestica a Iranului, unde se afla centrala nucleara de la Bushehr, si care s-a soldat cu pagube materiale foarte limitate, potrivit presei locale, relateaza AFP. La cateva ore dupa cutremur, autoritatile nu au raportat daune la centrala nucleara. Seismul, produs la o adancime de 10 kilometri, a zguduit o zona aflata la 17 kilometri sud-est de orasul Borazjan, la ora locala 06:49 (03:19 GMT), potrivit site-ului Institutului american de geofizica (USGS). Cutremurul a fost resimtit in localitatea…