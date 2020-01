Stiri pe aceeasi tema

- Sase tineri germani si-au pierdut viata si alti 11 au fost raniti in noaptea de sambata spre duminica in nordul Italiei cand o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, a relatat duminica presa italiana, citata de France Presse. Accidentul s-a produs in jurul ore locale 01:15 (00:15…

- Poliția continua cercetarile in cazul acidentului produs joi, pe DN 7, in județul Argeș, in urma caruia au murit doi oameni. O prima ipoteza a anchetatorilor arata ca mașina condusa de secretarul general ALDE, Daniel Chițoiu - fost ministru - ar fi patruns pe...

- Trei persoane au murit si alte patru au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 2, in judetul Ialomita. Autoritatile au activat Planul rosu de interventie, unul dintre raniti urmand a fi preluat de elicopterul SMURD pentru a fi dus la un spital din…

- Tragedie intr-o zona populara in randul turistilor! Cel putin 5 oameni au murit iar 18 au fost raniti dupa ce un vulcan a erupt pe Insula Alba din Noua Zeelanda. Aproximativ 50 de turisti straini se aflau acolo la momentul eruptiei.

- CHIȘINAU, 1 dec - Sputnik. 15 oameni au murit, iar alți 18 au fost raniți, dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod in regiunea rusa Transbaikal. Vehiculul era plin cu turiști și efectua cursa Sertinsc-Cita. O roata s-a spart, iar in consecința autobuzul s-a prabușit in gol…

- Sapte oameni au murit pe autostrada, in Ungaria. Masinile lor au ars, lovite de un camion din Serbia. Politia a anuntat ca cele doua autoturisme izbite de TIR sunt inmatriculate in strainatate, dar nu a facut publica nationalitatea victimelor. Șapte persoane au murit intr-un accident in care un camion…

- Doua persoane au murit, duminica dupa-amiaza, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in judetul Dambovița de un tren. Accidentul feroviar a avut loc in localitatea Sateni din judetul Dambovița, transmite Mediafax.Din primele date reiese ca dupa ce o masina a fost lovita de un tren,…

- Tragedie de proportii in tinutul Krasnoiarsk din Rusia. 12 oameni au murit, 19 au fost raniti, iar 13 au fost dati disparuti dupa ce barajul unui bazin acvatic din preajma unor mine de aur a cedat.Victimele se aflau in doua blocuri de locuinte care au fost distruse de puhoaie.