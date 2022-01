Stiri pe aceeasi tema

- Condamnarea activistei Narges Mohammadi a venit, potrivit soțului sau, la capatul unei audieri de cinci minute, relateaza News.ro . ”Intr-un proces de cinci minute, Narges Mohamadi a fost condamnata la opt ani de inchisoare si 70 de lovituri de bici”, a precizat Taghi Rahmani, sotul activistei pentru…

- Autoritatile saudite au eliberat o printesa care a fost inchisa fara a i se aduce vreo acuzatie de aproape trei ani la Riad, a anuntat, sambata, o organizatie pentru drepturile omului in Arabia Saudita, relateaza lefigaro.fr, potrivit news.ro. Femeie de afaceri in varsta de 57 de ani si personalitate…

- Organizatia de aparare a drepturilor omului Amnesty International i-a cerut presedintelui american, Joe Biden, sa inchida centrul de detentie Guantanamo din Cuba, care functioneaza de 20 de ani. Aceasta inchisoare reprezinta caracterul arbitrar, nedreptatea si tortura, a declarat pentru DPA,…

- Soția lui El Chapo, Emma Coronel Aispuro, a fost condamnata la trei ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut ca s-a ocupat cu traficul de droguri. Se pare ca femeia a spalat banii obținuți din ilegalitați in afaceri imobiliare, o companie de produse organice, vestimentare și o brutarie. Autoritațile…

- Cel putin 30 de persoane s-au inecat dupa ce barca lor gonflabila s-a rasturnat miercuri in timp ce incercau sa traverseze Canalul Manecii din Franta in Marea Britanie. Autoritatile locale au anuntat anterior ca cinci migranti s-au inecat, dar ca acest numar probabil va creste in contextul in care cativa…

- Zhang Zhan a fost condamnata la patru ani de inchisoare dupa ce a transmis informații critice la adresa autoritaților din Wuhan, primul epicentru al epidemiei, scrie The Guardian . O jurnalista cetațeneasca din China condamnata la inchisoare pentru relatarile privind raspunsul autoritaților la apariția…

- O ambarcatiune de pescuit britanica ce opera in apropierea portului francez Le Havre a fost preluata de catre autoritatile franceze, a anuntat joi, pe Twitter, ministrul francez pentru afaceri maritime Annick Girardin, potrivit Reuters. Ministerul pentru Afaceri Maritime francez lansase mai multe…