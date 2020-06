Stiri pe aceeasi tema

- Din informatiile obtinute pana la aceasta ora de sursa citata, cauza exploziei nu este cunoscuta, dar se pare ca ar fi fost tintita clinica Sina Athar, din Teheran.. In curs de actualizare. loading...

- Un polițist, prezent la fața locului, a aratat ca atacatorii au deschis focul la intrarea in sediul bursei și au reușit sa patrunde pe terenurile bursei, dar nu este clar pentru moment daca și in interiorul instituției.Forțe de ordine puternic inarmate au inconjurat instituția, potrivit AP, iar filmari…

- Cel putin patru oameni au murit si multi altii au fost raniti intr-o explozie la o moschee din Kabul, in timpul rugaciunilor de vineri, a anuntat vineri Ministerul afgan de interne, transmite Reuters potrovit Agerpres. In interiorul moscheii, Shir Shah-e-Suri, au fost plasati explozibili inainte…

- Cel puțin 20 de migranți africani și-au pierdut viața dupa ce o ambarcațiune în care se aflau peste 50 de persoane s-a scufundat în largul Tunisiei, a informat marți un oficial tunisian, citat de Reuters.Cadavrele au fost descoperite marți, în largul orașului Sfax, a precizat…

- Explozie puternica, urmata de un incendiu, la Uzina Mecanica din Cugir, județul Alba. Cel puțin trei persoane au suferit arsuri grave, iar pompierii ajunși la fața locului se straduiesc sa stinga flacarile.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite în atacurile teroriste produse marti în Afganistan, anunta autoritatile de la Kabul, citate de agentia Reuters. Doua explozii urmate de focuri de arma s-au produs la un spital situat în zona Dasht-e-Barchi din…

- Ministerul turc al Apararii a acuzat militia kurda YPG pentru atacul cu bomba produs marti in centrul orasului Afrin din nordul Siriei, soldat potrivit ultimului bilant cu moartea a cel putin 40 de civili, intre care 11 copii, transmite Reuters. Explozia a avut loc intr-o zona aglomerata…

- Cel putin 13 persoane, dintre care un ofiter de politie, au murit in urma unui atac armat produs in provincia Nova Scotia din Canada, a anuntat postul de televiziune CBC, citat de Reuters. Atacatorul – Gabriel Wortman – in varsta de 51 de ani, este unul dintre morti, a anuntat CBC, citand mai multe…