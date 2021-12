Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut de televiziunea de stat de la Teheran, dupa ce locuitorii acelui oras au auzit o explozie puternica, transmite Agerpres.Conform televiziunii iraniene, apararea antiaeriana a tras o racheta pentru a testa forta de reactie rapida de la Natanz.Agentiile iraniene de stiri relatasera…

- Semnele vitale ale acordului nuclear cu Iranul, cunoscut in mod obisnuit ca JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), sunt foarte slabe, chiar in timp ce partile semnatare – SUA, Franta, Marea Bitanie, China, Rusia, Germania si Republica Islamica Iran – se reunesc la Viena pentru a relua negocierile…

- Declaratiile lui Blinken, facute intr-un interviu acordat duminica CNN, au avut loc la o zi dupa ce Statele Unite, Germania, Franta si Marea Britanie au cerut Iranului sa reia respectarea acordului nuclear din 2015 pentru ”a evita o escaladare periculoasa”. Acordul, in temeiul caruia Iranul restransese…

- Facebook a avut nevoie de aproape noua ani sa ajunga la un miliard de useri, Instagram a avut nevoie de opt ani, iar WhatsApp, de șapte ani. Rețeaua TikTok, celebra pentru video-urile scurte cu adolescenți, a izbutit sa ajunga la un miliard în doar cinci ani, deși a avut multe obstacole în…

- Lavrov si-a exprimat speranta, intr-o conferinta de presa in marja Adunarii Generale a ONU, sambata, ca negocierile de la Viena intre Iran, China, Franta, Germania, Marea Britanie si Rusia cu Statele Unite in plan indepartat sa fie reluate ”cat mairapid”, asa cum doreste Teheranul. ”Iranul nu face nimic…

- Negocierile cu privire la programul nuclear iranian la Viena se "vor relua foarte curand", a declarat vineri, la New York, ministrul de externe iranian, Hossein Amir-Abdollahian, denuntand ''mesajele contradictorii'' din partea Statelor Unite cu privire la revenirea acestora in acordul international…

- CIA l-a demis pe seful filialei din Viena pentru raspunsul „inadecvat” fata de cazurile raportate privind misteriosul „sindrom Havana” in cadrul echipei sale si la ambasada, informeaza Washington Post, citata de AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Zeci de cazuri, atat in randul angajatilor CIA, cat si…

- Context: Pana la 23 februarie 2021, AIEA (Agentia Internationala pentru Energie Atomica) a verificat si a monitorizat punerea in aplicare de catre Iran a angajamentelor sale legate de domeniul nuclear al Planului Comun si Cuprinzator de Actiune (JCPOA) semnat in 2015, de SUA, Marea Britanie, Franta,…