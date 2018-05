Stiri pe aceeasi tema

- Romania a anunțat, prin guvernul sau, ca ia in calcul mutarea ambasadei in Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim! Secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OLP), Saeb Erekat, l-a descris luni pe presedintele Paraguayului, Horacio Cartes, drept un 'lider iresponsabil', dupa ce…

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, saluta retragerea SUA din Acordul nuclear cu Iranul. Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a decis ca Statele Unite sa paraseasca acordul, despre care a spus ca a oferit Iranului bani prin care și-a finanțat terorismul. Premierul israelian…

- "Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale unui program de arme nucleare", a declarat prim-ministrul israelian, citat de Reuters. Premierul israelian, adversar inversunat al acordului international asupra activitatilor nucleare ale Iranului, a prezentat presei la Tel Aviv…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat luni seara, ca tara sa detine "dovezi concludente" legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleara, transmit agentiile internationale de presa. "Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, care a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza un comunicat al Executivului…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca Liviu Dragnea si Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și ca spera ca discuțiile sa fie ”fructuoase”, scrie Agerpres. Guvernul a confirmat marți seara ca Dancila va merge…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a afirmat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si premierul Viorica Dancila au fost invitati la Tel Aviv pentru a se intalni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. ''El merge in Israel (n.r. - presedintele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat marti o anulare a acordului cu ONU care prevedea regularizarea situatiei a mii de refugiati africani in Israel si reinstalarea unui numar similar in tari occidentale, relateaza AFP conform News.ro . ”Dupa ce am auzit multe pareri despre acest acord, am…