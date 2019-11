Iran: Ayatollahul Khamenei îşi menţine opoziţia faţă de orice dialog "cu americanii" Ghidul suprem iranian si-a reafirmat duminica opozitia fata de orice dialog cu Washingtonul, intr-un discurs cu ocazia implinirii a 40 de ani de la luarea de ostatici la Ambasada SUA din Teheran, data pe care Iranul o marcheaza luni oficial, potrivit AFP. "Opozitia constanta fata de negocierile cu SUA este unul dintre instrumentele importante de care dispune Iranul pentru a le impiedica sa puna piciorul in scumpa noastra tara", a declarat ayatollahul Ali Khamenei in aceasta alocutiune, conform unor fragmente postate pe contul sau oficial de pe Twitter in limba persana. "Aceasta masura dictata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

