Irakul l-a capturat pe un adjunct al fostului lider al Statului Islamic al-Bagdadi

- Sami Jasim al-Jaburi a fost prins in cursul unei operatiuni ”in afara frontierelor” irakiene, a anuntat luni, intr-un mesaj postat pe Twitter premierul Mustafa al-Kazimi. Washingtonul ofera o recompensa in valoare de cinci milioane de dolari in schimbul oricarei informatii despre acest conducator SI,…

- Irakul l-a capturat pe Sami Jasim, un membru al conducerii gruparii Stat Islamic (SI) responsabil pentru finantare si adjunct al fostului lider al SI Abu Bakr al-Baghdadi, a anuntat luni premierul irakian Mustafa Al-Kadhimi, citat de Reuters. ''In timp ce eroii nostri (fortele de securitate irakiene)…

- Forțele militare franceze l-au ucis pe Adnan Abu Walid al-Sahrawi, liderul gruparii teroriste Statul Islamic in Sahel, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters . Militantul islamist era unul dintre cei mai cautați teroriști din lume, Departamentul American de Stat oferind…

- Frontul National de Rezistenta din Afganistan (NRF), asa cum se identifica grupul de luptatori antitalibani din Panjshir, a dezmintit luni informatia ca provincia situata in nordul tarii ar fi cazut in mainile talibanilor si a dat asigurari ca luptele continua, transmite EFE.„Afirmatia conform careia…

- Un submarin care transporta cocaina in valoare de 60 de milioane de dolari a fost oprit langa coastele de sud-vest ale Columbiei, au anuntat Fortele navale columbiene, relateaza DPA. ''Am capturat peste 1,8 tone de cocaina transportata la bordul unui echipament naval semisubmersibil in Pacificul…

- Forțele americane sunt în faza finala a plecarii din Kabul, mai sunt doar puțin peste 1.000 de civili de evacuat din aeroport înainte de retragerea soldaților, a declarat duminica un oficial occidental din domeniul securitații pentru Reuters. Noii conducatori ai țarii, talibanii,…

- Un ofiter de securitate afgan a fost ucis luni dimineata intr-un schimb de focuri intre fortele afgane de securitate, soldati germani si americani cu atacatori neidentificati la poarta nordica a aeroportului militar din Kabul, informeaza dpa. Alte trei persoane au fost ranite, comunica Bundeswehr-ul…

- ​Sapte persoane si-au pierdut viata în haosul care înconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, în conditiile în care zeci de mii de persoane încearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza…