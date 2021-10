Stiri pe aceeasi tema

- Forțele irakiene l-au capturat pe Sami Jasim, un membru de rang inalt al Statului Islamic, responsabil de finanțele grupului și un adjunct al liderului SI ucis Abu Bakr al-Bagdadi, a transmis premierul Mustafa Al-Kadhimi luni pe Twitter, conform Reuters.

- Patru cetateni americani au fost evacuati luni din Afganistan in cadrul plecarilor facilitate de Statele Unite, in premiera de la retragerea trupelor SUA din aceasta tara, finalizata la 31 august, a anuntat un oficial din Departamentul de Stat, transmit Reuters si AFP. Cei patru au ajuns intr-un stat…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi a comunicat luni secretarului de stat american Antony Blinken ca retragerea grabita a trupelor americane din Afganistan a avut un impact negativ, dar s-a angajat sa colaboreze cu Washingtonul pentru promovarea stabilitatii, transmite Reuters, scrie AGERPRES. Departamentul…

- ​Retragerea americanilor din Afganistan favorizeaza împingerea rapida a talibanilor, cu riscul revenirii grupurilor jihadiste în urma lor - scrie cotidianul francez Le Monde, citat de Rador.Ultimul soldat american va parasi Afganistanul pe 31 august. Aceasta plecare va marca sfârșitul…

- Premierul irakian Mustafa Al-Kadhimi va fi primit la Washington de presedintele american Joe Biden la 26 iulie, a anuntat vineri Casa Alba, in timp ce Irakul se afla in centrul tensiunilor sporite dintre Washington si Teheran, noteaza AFP. Vizita urmeaza sa permita "sublinierea parteneriatului strategic"…