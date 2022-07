Stiri pe aceeasi tema

- ”Dupa mai multe luni de oprire, o prima nava comerciala a parasit portul comercial Berdeansk. 7.000 de tone de cereale pleaca spre tari prietene”, a anuntat intr-o posatre pe Telegram seful administratiei proruse a regiunii, Evgheni Balitki. ”Securitatea navei cargo este asigurata de catre bastimente…

- Un oficial numit de ruși in orașul Herson din sudul Ucrainei, aflat sub regim de ocupație rusa, a fost ucis in ceea ce pare a fi un atentat cu mașin-capcana, informeaza vineri presa de stat din Rusia, potrivit The Moscow Times.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este pregatita sa discute criza aprovizionarii cu cereale ucrainene in cadrul unei intilniri cvadripartite cu reprezentanții Kievului, Ankarei și ONU, anunța TASS. „Apreciem interesul ONU de a se implica intr-un anumit mod, de a-și face…

- Regiunea ucraineana Herson, controlata de rusi, a inceput sa exporte in Rusia cereale recoltate anul trecut, a transmis luni agentia de stiri TASS, care a citat un oficial local de rang inalt, potrivit Reuters. „Avem loc pentru a depozita (noua recolta), chiar daca avem o multime de cereale aici. Acum…

- ”Avem spatiu sa depozitam (n.r. noua recolta) desi avem multe cereale aici”, a declarat Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei militare regionale. De asemenea, el a precizat ca ucrainenii exporta cerealele, dupa cum au convenit cu partea rusa. Stremousov a mai spus ca administratia cauta…

- Ankara negociaza cu Moscova si Kiev deschiderea unui coridor prin Turcia pentru exporturile de cereale din Ucraina, a declarat joi un inalt oficial turc. Peste 20 de milioane de tone de cereale asteapta in silozuri sa fie exportate.

- Noile autoritati pro-ruse din regiunea ucraineana Herson, ocupata de Moscova, au adoptat luni rubla rusa ca moneda oficiala in paralel cu grivna ucraineana, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- „Artiștii nu au alta opțiune decat sa se opuna razboiului, iar oficialii nu au alta opțiune decat sa-i persecute pe disidenți. Toți suntem ostatici in aceasta situație”, spune dramaturgul Mikhail Durnenkov, intr-un interviu pentru site-ul independent rus Meduza . Scriitorul rus a emigrat in Finlanda…