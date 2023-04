Irakul este de acord să dețină 30% din proiectul irakian de 27 de miliarde de dolari al TotalEnergies Guvernul irakian a fost de acord sa dețina doar 30% dintr-un proiect major de 27 de miliarde de dolari care urmeaza sa fie dezvoltat de TotalEnergies in Irak, fața de participația de 40% pe care Bagdadul o dorea anterior, au declarat marți surse din industrie pentru Reuters, citat de oilprice.com. In septembrie 2021, TotalEnergies a semnat in Irak acorduri multienergetice pentru construcția unei noi rețele de gaze și a unor unitați de tratare, pentru construirea unei unitați de tratare a apei de mare la scara larga și pentru construcția unei centrale fotovoltaice de 1 gigawatt (GW) in regiunea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata au fost suspendate exporturi de petrol din Kurdistanul irakian catre portul mediteranean al Turciei Ceyhan de aproximativ 450.000 de barili pe zi (bpd), dupa ce Irakul a castigat un proces de arbitraj in care a declarat ca Turcia a incalcat un acord prin care a permis Kurdistanului sa exporte…

- Silicon Valley Bank (SVB), banca de la care a pornit criza financiara din ultimele saptamani din Statele Unite, va fi cumparata de catre First Citizens BancShares, inchizand un capitol in criza de incredere ce a afectat piețele globale, scrie Reuters . FDIC – fondul american de garantare a depozitelor,…

- Reconstruirea economiei Ucrainei, dupa invazia declansata de Rusia in urma cu un an, este estimata in prezent sa coste 411 miliarde de euro, de 2,6 ori mai mult decat Produsul Intern Brut al Ucrainei in anul 2022, arata un nou studiu realizat de Banca Mondiala, Natiunile Unite, Comisia Europeana si…

- Mercedes-Benz va investi in urmatorii ani miliarde de dolari pentru modernizarea fabricilor sale din China, Germania si Ungaria, a anuntat revista Automobilwoche, in conditiile in care grupul german se pregateste de electrificarea vehiculelor sale si de reducerea emisiilor, transmite Reuters.Modernizarea…

- FIS si-a construit divizia comerciala, care proceseaza tranzactii pentru companii, pe baza achizitiei WorldPay, de 43 de miliarde de dolari, efectuata in urma cu patru ani. Noile startup-uri de tehnologie financiara i-au erodat de atunci cota de piata si i-au redus profitabilitatea. ”Ritmul de intrerupere…

- Seful Google Search a avertizat impotriva capcanelor inteligentei artificiale din chatbot-uri, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, a informat agenția Reuters, preluata de news.ro.„Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…

- Statele Unite pregatesc un ajutor militar in valoare de peste 2 miliarde de dolari pentru Ucraina, care ar urma sa includa pentru prima data rachete cu raza de acțiune mai mare, precum și alte muniții și arme, au declarat pentru Reuters doi oficiali ameri

- Qatar este in discuții pentru a achiziționa o participație de la TTEF.PA, grupul de proiecte energetice de 27 de miliarde de dolari al companiei franceze TotalEnergies in Irak, au declarat trei surse pentru Reuters, in timp ce Bagdadul spera sa stopeze eforturile companiilor energetice occidentale…