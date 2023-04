Irakul cere Turciei reluarea livrărilor de petrol din Kurdistanul irakian, în urma unui acord preliminar Turcia a incetat sa mai pompeze aproximativ 450.000 b/zi de titei irakian, printr-o conducta din zona de granita Fish-Khabur catre portul sau Ceyhan, pe 25 martie, dupa ce Irakul a castigat un proces de arbitraj. Bagdadul a sustinut ca Turcia a incalcat un acord comun, permitand KRG sa exporte petrol in Ceyhan fara consimtamantul sau. ”In urma mai multor intalniri dintre KRG si guvernul federal, s-a ajuns la un acord initial pentru a relua exporturile de petrol prin Ceyhan saptamana aceasta. Acest acord va ramane in vigoare pana cand proiectul de lege pentru petrol si gaze va fi aprobat de parlamentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

