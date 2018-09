Irak: Patru rachete au vizat aeroportul din Basra (surse de securitate) Patru rachete au cazut sambata in zona aeroportului din Basra, sudul Irakului, informeaza AFP, citand surse din cadrul fortelor de securitate, angajatii aeroportului asigurand ca traficul aerian nu a fost perturbat din aceasta cauza.



In zona vizata de rachete se afla si Consulatul Statelor Unite. Originea acestor tiruri ramane necunoscuta, dar atacul intervine in timp ce orasul petrolier se confrunta de marti cu manifestatii care au degenerat in violente, soldandu-se cu 12 morti pe fondul unei crize sociale si sanitare fara precedent.



Parlamentul irakian a convocat pentru…

Sursa articol: agerpres.ro

