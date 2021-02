​Irak: Mai multe rachete au lovit o bază aeriană unde sunt staţionaţi şi soldaţi americani Un salva de rachete a lovit luni seara o baza aeriana din Kurdistanul irakian, omorând un angajat civil si ranind alti cinci, precum si un soldat american, a anuntat coalitia condusa de SUA, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Cel putin trei rachete au fost lansate în directia Erbil, capitala acestei regiuni autonome din nordul Irakului, iar una a lovit o baza aeriana unde stationeaza trupe americane, potrivit sursei. Este pentru prima data dupa aproape doua luni când astfel de tiruri iau ca tinta instalatii militare sau diplomatice occidentale din Irak. Atacul a fost revendicat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

