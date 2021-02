Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului spune ca regulile nu trebuie schimbate dupa cazul tragic al bebelușului mort dupa botez, a informat Antena3. "Canoanele acestea referitoare la credința sunt valabile și peste 1.000 de ani", a explicat Teodosie."Nu. Nicicum nu se schimba ritualul. Pentru ca... o sa dau și temeiuri…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat, citat de Antena 3 ca nu se va schimba ritualul botezului, dupa cazul neelucidat al copilului care a murit la Suceava dupa ce a intrat in stop cardio-respirator imediat dupa ce a fost scufundat in cristelnița. „Nu. Nicicum nu se schimba ritualul.…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a anunțat joi seara ca Biserica va organiza un nou referendum pentru familie. Arhiepiscopul Tomisului a spus in emisiunea ”Cuvantul ierarhului” de la Radio Dobrogea, ca s-a dorit ca referendumul din 2018 sa nu treaca și s-a creat confuzie intenționat, legand referendumul…

- Mitropolitul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din Romania, IPS Vlasie Mogarzan a transmis, marți, prin intermediul unui comunicat de presa ca nu recomanda vaccinarea impotriva noului coronavirus, deoarece nu a fost suficient.Biserica Ortodoxa de Stil Vechi din Romania, cu sediul la Manastirea Slatioara…

- Arhiepiscopul Tomisului a declarat, marți seara, la Antena 3 ca inchiderea bisericilor a provocat suferinta in randul credinciosilor in timpul pandemiei, iar pe viitor nu va mai permite acest lucru. De asemenea, IPS Teodosie a mai spus legat de vaccinare ca in prezent „Campania de vaccinare este un…

- Joi seara, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat slujba de Anul Nou la ora 23, atunci cand oamenii au voie sa iasa din casa doar cu declaratie pe propria raspundere, relateaza Antena3.ro. La liturghia care a tinut o ora, au participat peste 100 de credinciosi. Politistii si jandarmi sositi…

- IPS Teodosie, cunoscut in perioada pandemiei de coronavirus pentru nerespectarea masurilor de sanitare de protecție, a anunțat ca nu se va vaccina impotriva coronavirusului, deoarece „nu a fost experimentat”. „Deocamdata nu (ma voi vaccina n.r.), pentru ca sunt multe necunoscute. Noi lucram cu datele…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a declarat ca va angaja o echipa de avocați care sa faca demersurile legale pentru a putea organiza pelerinajul de la peștera Sfantului Andrei in 30 noiembrie. Silviu-Iulian Coșa, prefectul județului Constanța, a anunțat ca la peștera Sf. Andrei vor putea merge…