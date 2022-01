Ce-i Ucraina? O câmpie. Polonezii? Niște pani. Balticii? O utopie. Voi? O țară de doi bani

Iată-l pe Vasile Dîncu c-o năframă-n vîrf de băț. Vladimir, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț: – Ce vrei tu? – No, bună pace! Și, de n-o fi cu bănat, sunt c-un tip. Zice că are o șapcă de arătat. La un semn… [citeste mai departe]