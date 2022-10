- IPS Teodosie a caștigat, luni, al doilea dosar cu Poliția Constanța, dupa ce a fost amendat, in pandemie, de cinci ori pentru „nerespectarea deciziei de carantinare”, anunța avocatul Adrian Cuculis. „IPS Teodosie caștiga al doilea dosar cu poliția Constanța. Amendat in pandemie de 5 ori pentru nerespectarea deciziei de carantinare, am contestat toate procesele verbale emise in mod vadit ilegal și in scop șicanator”, spune Adrian Cuculis, avocatul arhiepiscopului Tomisului.

