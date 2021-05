ÎPS Teodosie, după ridicarea restricțiilor: E bine ca am scăpat! La finalul unei slujbe de sfințire a unei biserici din Vaslui, IPS Teodosie a vorbit despre ridicarea restricțiilor si a transmis un mesaj autoritaților. „Iata, o zi aleasa. E bine ca am scapat ca era o exagerare. Sa cultivam frica nu este bine. Eu știu cati oameni nu mai vor sa mai iasa din casa de frica. E bine ca s-a sfarșit aceasta perioada, sa-și remonteze oamenii sufletele, sa traiasca libertatea, bucuria, sa traiasca dragostea, sa poata sa se intalneasca, nu sa se instraineze. Frica ne imbolnavește și ne instraineaza. Eu mereu am vorbit cu autoritațile de la București. I-am invitat și la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

