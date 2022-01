Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost amendat, luni, de catre politisti cu 1.000 de lei pentru ca, desi era in carantina dupa ce a intrat in contact cu o persoana care avea COVID-19, acesta a oficiat o slujba in Catedrala arhiepiscopala din Constanta, scrie Agerpres, citata de hotnews.ro.…

- Un barbat din judetul Olt a fost prins și amendat de doua ori intr-o saptamana pentru ca nu a respectat carantina obligatorie dupa ce s-a intors din strainatate. El a fost reclamat de o prostituata din Arad, care a sunat la 112 pentru ca nu s-au ințeles la bani, iar jandarmii i-au amendat pe amandoi.

- Un barbat care nu a respectat carantina a fost prins in trafic de polițiști, la Faget. S-a ales cu o amenda de 3.500 de lei și a fost introdus din nou in izolare. Polițiștii au aplicat in total luni, 22 noiembrie, amenzi de 23.500 de lei, in tot județul.