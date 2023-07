In cursul zilei astazi, 23 iulie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul obștii monahale a Manastirii „Sfantul Ioan Botezatorul” de la Rimetea, protopopiatul Aiud. Acesta a oficiat slujba de resfințire a bisericii acestei vetre monahale, dupa care a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur și […] The post IPS Irineu a oficiat slujba de resfințire a Manastirii „Sfantul Ioan Botezatorul”, de la Rimetea first appeared on aiudinfo.ro | stiri aiud | ziar aiud .