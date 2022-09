Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților va interzice organizarea de conferințe și alte manifestari in manastiri, parohii sau la nivelul protopopiatelor fara o binecuvantare prealabila a chiriarhului. Anunțul a fost facut de IPS Calinic dupa ce a primit o sesizare cum ca intr-o manastire din județ s-a organizat…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a pasat raspunsul la o intrebare pusa de un enoriaș cu privire la cat de benefice sunt concertele rock. IPS Calinic i-a transmis enoriașului sa se adreseze preotului din eperhia in care a avut loc concertul la care face referire. ”Aș dori opinia dumneavoastra…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților este acuzata de un enoriaș ca activitatea din mediul online este exagerata. El i-a transmis aceste lucru arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, caruia i-a trimis o scrisoare. ”La Iași, ca și (sic!) episcop vicar, nu știam nimic despre activitatea dumneavoastra…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, se pronunța pentru insemnarea pruncului cu nume de sfinți. Ierahul raspunde astfel unei intrebari adresate de un enoriaș in legatura cu alegerea numelui de botez al unui nou nascut din punct de vedere ortodox. ”Numele pruncului, de regula, il hotaraște…

- Sarbatoare mare astazi in comuna Berchișești acolo unde cu binecuvantarea Inaltpresfintitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, Biserica cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril din satul Corlata a primit veșmantul resfințirii. Sute de credincioși majoritatea imbracați in…

- Un sucevean care viseaza lucruri urate gen spirite și oameni ieșind din mormant ii cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic. ”Inaltpreasfinția Voastra, in ultima perioada incep sa visez tot felul de lucruri anormale, zic eu: vad spirite, oameni ieșind din mormant și vreau sa…

- Un enoriaș reclama la Arhiepiscopia Sucevei și Radauților ca la manastirile sucevene din zona sa sunt cununați numai copiii de bani gata. „Inaltpreasfinția Voastra, va rog, lamuriți-ma daca se pot face cununii religioase in manastiri? Va mulțumesc! Conform sursei: https://doxologia.ro/intreaba-preotul/putem-sa-ne-cununam-religios-biserica-unei-manastiri…

- Un element de noutate la ediția din acest an a Zilelor Sucevei il reprezinta evenimentul ”Seara valorilor sucevene” care este organizat de Primaria municipiului Suceava in asociere cu Arhiepiscopia Sucevei și Radauților la Hotel Balada in data de 24 iunie. Acolo vor fi acordate 31 de ”diplome de excelența”…