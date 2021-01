Stiri pe aceeasi tema

- În ziua de vineri, 15 ianuarie 2021, trupul Preasfinției Sale Florentin Crihalmeanu va fi depus în Catedrala „Schimbarea la Fața" (B-dul Eroilor nr. 10, Cluj), iar cei care doresc sa îi aduca un ultim omagiu, o vor putea face în…

- Parintele academician Mircea Pacurariu a trecut la Domnul in dimineața zilei de miercuri, 13 ianuarie, la ora 07:41. Parintele Mircea Pacurariu s-a nascut la 30 iulie 1932, in Hunedoara. A urmat școala primara la Oraștie si Deva, apoi Liceul Teoretic „Decebal” din Deva. Timp de un an…

- De numele Sfantului Nicolae sunt legate numeroase minuni. De la imbracarea și indestularea sarmanilor, pana la vindecari miraculoase a unor boli considerate incurabile. Grija și dragostea pe care le arata oamenilor in nevoie chiar și in zilele noastre face ca acesta sa fie cel mai popular și cel mai…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, au participat, astazi, de Ziua Bucovinei, la recepționarea lucrarilor de restaurare a picturii murale a bisericii Sfantul Nicolae din satul Balinești. Lucrarile de restaurare au inceput in urma cu 14…

- De ziua Bucovinei, Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu, președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur și managerul Institutului Național al Patrimoniului Ștefan Balici au recepționat lucrarile de restaurare a picturii murale a Bisericii „Sfantul Nicolae”, de la Balinesti-Gramești. Lucrarile…

- Deoarece perioada pe care o traversam impreuna de mai bine de 8 luni ne-a lasat pe mulți dintre noi deznadajduiți și ne-a facut sa ne simțim neputincioși in fața unei pandemii ingrozitoare, Gazeta de Bistrița a apelat la sfaturile unuia din cei mai de seama calauzitori ai credincioșilor și nu numai.…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a dat asigurari joi ca Transgaz va pune la dispozitie toata resursa tehnica pe care o are astfel incat Bucurestiul sa aiba apa calda si caldura, subliniind ca precedenta administratie a lasat in urma "foarte multe probleme" in acest sens. "In Bucuresti,…

- La data de 09 noiembrie 2020, dupa o scurta suferința, Preacucernicul Parinte Podina Teodor, parohul Bisericii „Sfanta Ana” din cartierul Ferneziu, Baia Mare, a trecut la cele veșnice, la varsta de 68 de ani. Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului impreuna cu Preasfințitul…