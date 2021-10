Ipoteză șoc în cazul femeii cu capul zdrobit – cine este nemilosul criminal Femeie de 53 de ani, gasita intr-o balta de sange in casa la Timișoara – soțul femeii a dat alarma. Un apel la 112 anunța, vineri dupa amiaza, despre descoperirea macabra facuta de un timișorean in propria locuința. Omul și&a gasit soția, in varsta de 53 de ani, zacand fara suflare, cu capul zdrobit, intr-o balta de sange. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș, care investigheaza imprejurarile in care a survenit moartea femeii. Surse apropiate anchetei spun ca principalul suspect de uciderea femeii este chiar fiul victimei, cunoscut cu afecțiuni psihice, recent externat… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeie de 53 de ani, gasita intr-o balta de sange in casa la Timișoara – soțul femeii a dat alarma. Un apel la 112 anunța, vineri dupa amiaza, despre descoperirea macabra facuta de un timișorean in propria locuința. Omul și&a gasit soția, in varsta de 53 de ani, zacand fara suflare, cu capul zdrobit,…

- Crima, vineri dupa-masa, pe strada Timocului din Timișoara. O femeie de 53 de ani a fost gasita moarta in casa, intr-o balta de sange. Polițiștii il cauta acum pe fiul ei, bolnav psihic, care este disparut.

- Mama fetiței de 2 ani din Iași care a murit dupa ce a fost lasata nesupravegheata in cada plina cu apa a fost reținuta joi. Alaturi de femeie a fost reținut și iubitul ei, anunța Mediafax. Politiștii ieșeni au schimbat incadrarea faptelor in ucidere din culpa și rele tratamente aplicate minorului.…

- Un minor a fost agresat cu un briceag de un alt minor, in Sectorul 4 al Capitalei, iar cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri, potrivit unor surse judiciare. Acestea au precizat, pentru AGERPRES, ca cei doi minori au varsta sub 14 ani.…

- Azi, in jurul orei 13:15 pe DJ 591, la intersecție cu localitatea Albina s-a produs un accident rutier grav in care au fost implicate 4 autoturisme și un autocamion, accident soldat cu decesul a 3 persoane și ranirea a 2 persoane. Din primele verificari, rezulta ca șoferul, un barbat de 54 de ani,…

- Procurorii din Timisoara anunta ca studentul care si-a incendiat vecina a premeditat gestul, cumparand 1,7 litri de benzina cu cateva ore inainte. Barbatul a aruncat mai mult de jumatate de litru de benzina pe femeie si i-a dat foc cu o bricheta. Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a transmis,…